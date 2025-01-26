İsrail askerlerinin saldırılar altındaki Cenin kenti yakınlarında başından vurduğu Filistinli bebek öldü
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve civardaki köylere düzenlediği saldırılarda, başından vurulan 2,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirirken, Filistinli bir kadın da yaralandı.
Kudüs
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kenti yakınlarındaki Muselles Şuheda köyünde İsrail askerlerinin başından vurarak ağır yaraladığı 2,5 yaşındaki Leyla Muhammed Eymen el-Hatib isimli Filistinli bebeğin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin Muselles Şuheda köyünde İsrail güçlerince gerçek mermiyle elinden vurulan ve kafasına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan bir kadını hastaneye naklettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail askerlerinin köyde bir evi kuşattığı ve hoparlörlerden evin boşaltılması yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.
Haberde, İsrail ordusunun köye askeri birlikler takviye ettiği ve çatışmaların başlaması üzerine köye ve kuşatma altındaki evin çevresine keskin nişancılar konuşlandırdığı aktarıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda bir genci vurarak öldürdüğü belirtildi.
İsrail ordusu, Filistinli bebeğin öldürüldüğünü itiraf etti
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Muselles Şuheda köyüne düzenlenen saldırıda Filistinli bebeğin öldürüldüğünü itiraf ederek, olayın soruşturulduğunu iddia etti.
Nablus'ta Filistinli bir genç İsrail askerlerince öldürüldü
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda bir genci vurarak öldürdüğü belirtildi.
İsrail'in Cenin'e saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.
İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de ulaşım, su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.