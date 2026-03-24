Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da araçlarıyla ezdiği Filistinli 5 işçi yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde araçlarıyla ezdiği Filistinli 5 işçi yaralandı.

Safiye Karabacak  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Beytüllahim'de bir İsrailli, aracını Vadi Fukin köyü yakınlarında Kudüs'teki iş yerlerine ulaşmaya çalışan 4 Filistinli işçinin üzerine sürdü. Saldırıda söz konusu işçiler yaralandı.

Bir başka olayda ise yine bir İsrailli, aracıyla bir Filistinliyi ezdi. İsrail polisi olay öncesinde söz konusu Filistinliye ateş açarak ayağından yaraladı. Yaralı işçi tedavi için Kudüs’teki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca İsrail güçleri, Kudüs'teki iş yerlerine ulaşmaya çalışan 5 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'de bir evi ateşe verdi

El Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde ise bir ev, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ateşe verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını belgeleyen aktivist Fuad Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli saldırganların Masafer Yatta'daki köy ve topluluklara yönelik kışkırtıcı eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Amur, Tuvani köyünde Filistinlilere ait bir evi ateşe veren İsrailli saldırganların, evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıklarını aktardı.



Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu
DMM, "Türkiye'de gübre krizi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Başkentte barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı
Yağışlarla dolan Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi tahliye aşamasına ulaştı

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da araçlarıyla ezdiği Filistinli 5 işçi yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da araçlarıyla ezdiği Filistinli 5 işçi yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, 15 kişiyi gözaltına aldı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, WhatsApp grubunda Filistinlilere uyguladıkları şiddetle övündü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, WhatsApp grubunda Filistinlilere uyguladıkları şiddetle övündü
İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da eş zamanlı saldırılar düzenledi

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da eş zamanlı saldırılar düzenledi
