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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail'in Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Salahaddin ve Raşid caddelerinde, İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Hosni Nedim, Ömer Erdem, Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 25.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail'in Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze/Ramallah

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Hamas'ın 4 İsrailli kadın askeri teslim etmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Salahaddin ve Raşid caddelerinde Gazze kenti ve kuzey bölgelerine geçiş izni bekleyen Filistinli sığınmacılara ateş açtığını belirtti.

Tanıklar, İsrail askerlerinin açtığı ateşte 1 Filistinlinin yaşamını yitridiğini, 2'sinin yaralandığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklar, hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi ile yaralanan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan El Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.

Ayrıca tanıklar, İsrail askeri araçlarının Netzarim Koridoru'nda ve çevresindeki bölgelerde konuşlandığını aktardı.

İsrail'in, esir takası kutlamalarını engellemek için Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinliler için ailelerinin kutlama yapmasını engellemek için işgal altındaki Batı Şeria'da bazı belde ve köylere düzenlediği baskınlarda 1'i çocuk, 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında yaralanan 14 yaşındaki Filistinli çocuğu hastaneye sevk ettiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise haberi, İsrail askerlerinin esir takasında serbest bırakılan Filistinli Eşref Zagir'in evine baskın düzenlediği, baskında 2 Filistinlinin yaralandığı şeklinde verdi.

İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram, güneyindeki Ayzeriye beldesine baskınlar düzenledi. Serbest bırakılan Filistinli esir İbrahim Ebu Sunyene'nin evine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, serbest bırakılan esiri karşılama kutlamalarını engelledi.

İsrail askerleri, Ramallah ve Bire kentlerinin birçok köy ve beldesine, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan bazı Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Ayrıca İsrail askerleri, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerini, serbest bırakılmalarını kutlamak için gösteri düzenlemeleri halinde haklarında cezai tedbirler almakla tehdit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentinin güneyinde Beyt Avva ve Zahiriye ile Devra beldelerine baskınlar düzenleyerek serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine kutlama gösterileri yapmamaları uyarısında bulundu.

İsrail askerleri Beyt Avva beldesinde fotoğraf stüdyosuna baskın düzenleyerek serbest bırakılan Filistinlilerin fotoğraflarını bastığı gerekçesiyle stüdyonun sahibi Filistinli kadını gözaltına aldı.

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