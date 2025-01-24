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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıktığı binaların enkazından 17 Filistinlinin daha cansız bedeni çıkarıldı

İsrail'in ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıktığı binaların enkazından 17 Filistinlinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

Hosni Nedim, Ali Semerci  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıktığı binaların enkazından 17 Filistinlinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Gazze

Bir sağlık yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Sağlık yetkilisi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde enkaz altından çıkarılan 17 Filistinlinin naaşlarının bu sabah Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne ulaştığını söyledi.

Yetkili, enkazdan çıkarılan cenazelerin çürümüş halde geldiğini ve bunun da bazı durumlarda kimlik tespitini zorlaştırdığını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden bu yana her gün, İsrail'in ateşkes öncesi saldırılarında yıkılan binaların enkazından onlarca kişinin cenazesi çıkarılıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 5. gününde (23 Ocak'ta) yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 122 kişinin cansız bedeni ile 306 yaralının ulaştığı aktarılmıştı. Hayatını kaybedenlerin 120'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun Refah kentinde bıraktığı yıkım havadan görüntülendi

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'ye 470 gün süren saldırılarında kentin güneyindeki Refah'ta neden olduğu yıkım havadan görüntülendi.

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