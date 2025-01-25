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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye 2 bin 857 yardım tırı girdi

Gazze Şeridi'ne, ateşkesin başlangıcından bu yana, anlaşmaya göre planlanan 3 bin 600 yardım tırından 2 bin 857'sinin giriş yaptığı açıklandı.

Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye 2 bin 857 yardım tırı girdi

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinden adını vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1586 yardım tırı Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyine ulaşırken 1271 tırın ise Gazze kent merkezi ile kuzey kesimine girdiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durumun yakıt ve temel malzemeler bakımından hâlâ acil ve kapsamlı desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan yetkili, halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak için geri kalan yardım tırlarının gelişini hızlandırmanın önemine işaret etti.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 300'ü kuzeye olmak üzere günde 600 insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne girmesi ve anlaşmanın başlamasından 7 gün sonra Refah Sınır Kapısı'nın açılması öngörülüyordu.

Ancak rakamlar, üzerinde anlaşmaya varılandan daha az tırın girdiğini gösterirken anlaşmalara rağmen yardım tırlarının İsrail'in engellerine takıldığını gösteriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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