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Dünya

İsrail askerlerinin Batı Şeria’da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesi kırsalında İsrail askerleri tarafından açılan ateşle vurulan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Esat Fırat   | 28.07.2021
İsrail askerlerinin Batı Şeria’da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail askerleri tarafından Beyta beldesi yakınlarında gerçek mermiyle vurulan Şadi Selim adlı 41 yaşındaki bir vatandaş şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.

Beyta Beldesi Belediye Başkanı Musa Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli Selim’in işten evine dönüş yolunda olduğunu vurguladı. Hamayil, “Şehit, işgal devleti güçleri için hiçbir tehlike arz etmiyordu, belde girişinde de herhangi bir olay yoktu. Bu apaçık yargısız bir infazdır.” dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde de İsrail askerlerinin Beyta beldesi yol ayrımında bulunan Şadi Selim’e ateş ettiği ve Selim’in olay yerinde “şehit” olduğu belirtildi. Haberde İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini İsrail’e bağlı bir ilk yardım aracına naklederek alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail makamlarından, İsrail askerlerinin söz konusu Filistinliye neden ateş açtığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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