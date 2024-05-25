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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin alıkoyduğu Gazzeli esirler, gizli hapishanelerde türlü işkencelere maruz kalıyor

Filistinlilerin, Negev Çölü'ndeki "Sede Teman" gibi gizli kamplarda tutuldukları, sorgu sırasında darbedilme ve ellerinden iple bağlanarak asılma gibi pek çok işkenceye maruz bırakıldıkları belirtildi.

Gülşen Topçu  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İsrail askerlerinin alıkoyduğu Gazzeli esirler, gizli hapishanelerde türlü işkencelere maruz kalıyor Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

İstanbul

İsrailli askerlerin Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin, İsrail'deki gizli hapishanelerde türlü işkencelere maruz kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, hükümetin medya ofisince yayımlandı.

Açıklamada, İsrail hapishaneleri ve kamplarındaki Gazzeli esirlerin durumuyla ilgili 7 Ekim'den bu yana benzeri görülmemiş karartma uygulandığı ve çoğunun meçhule doğru gittiği kaydedildi.

Esirlerin, Negev Çölü'ndeki "Sede Teman" gibi gizli kamplarda tutuldukları, kötü muamele gördükleri ve özellikle ilk günlerde her türlü ağır ve sistematik işkenceye uğradıkları, sorgu sırasında darbedilme ve ellerinden iple bağlanarak yüksek yere asılma gibi pek çok işkenceye maruz bırakıldıkları bildirildi.

İsrail, sorgusu biten pek çok esiri serbest bırakmayı reddediyor

İsrail makamlarının, halen başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere esirleri ziyaret etmek ya da bilgi almak isteyen kurum ya da taraflarla görüşmeyi ve sorgusu biten pek çok esiri serbest bırakmayı reddettiği belirtildi.

Gördükleri muamelenin, İsrail'in esirlere karşı "öldürme, infaz ve sadistçe davranışlarda bulunduğunu" doğruladığı kaydedilen açıklamada, hapishanelerdeki esirlerin maruz kaldıkları menfur suçların kınandığı ve yaşananlardan İsrail ile ABD'nin sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in savunmasız esirlere karşı işlediği suçlara ilişkin ciddi uluslararası soruşturma başlatması, gizli hapishane ve kamplarının kapılarını uluslararası kurumlar ile avukatlara açması için baskı yapması istendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

Son olarak, Şifa Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Dr. Adnan el-Burş, Gazze'de görevi başındayken alıkonulmuş ve İsrail hapishanesinde gördüğü işkence sonucu 19 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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