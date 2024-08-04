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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 9 bin 930'a yükseldi.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geceden bu yana 8 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soykırım savaşının başladığı 7 Ekim 2023’ten beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 930'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin El Halil, Kalkilya, Tubas ve Kudüs kentlerinden olduğu aktarıldı.

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