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Dünya

İsrail askerleri, Gazze'deki savaş suçlarından ötürü tutuklanma endişesiyle Hollanda'yı terk etmek zorunda kaldı

Hollanda'ya giden İsrail askerleri, Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Burak Dağ  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İsrail askerleri, Gazze'deki savaş suçlarından ötürü tutuklanma endişesiyle Hollanda'yı terk etmek zorunda kaldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Kudüs

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerlerini takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Hind Receb Vakfı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, biri savaş suçlusu iki İsrail askeri tutuklanma endişesiyle Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı terk etmek zorunda kaldı.

Vakfın avukatları, 17 Şubat'ta Amsterdam'a gelen İsrail askerleri hakkında Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle yasal yollara başvurmak için harekete geçti.

Bazı kullanıcıların Amsterdam'a gelen İsrail askerlerinin fotoğraflarını vakfın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmasının ardından "İsraillilerin alarma geçtiği" ve söz konusu iki askeri Hollanda'dan "kaçırdığı" aktarıldı.

Hind Receb Vakfı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye süren saldırılarında işlenen "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar hakkında ülkeyi ziyareti öncesinde tutuklama emri çıkarılması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) resmi şikayette bulunmuştu.

Gazze'de savaş suçu işledikleri belirlenen çok sayıda İsrail askeri, Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı tarafından tespit edilmiş, İtalya ve Brezilya gibi bulundukları ülkelerin yetkililerinden bu kişilerin tutuklanması istenmişti.

İsrailli yedek asker Yuval Vagdani, yetkililerin 3 Ocak'ta soruşturma başlattığını öğrenmesi üzerine tatil için gittiği Brezilya'dan Arjantin'e kaçmıştı.

Adını 6 yaşındayken İsrail askerlerince katledilen Filistinli kızdan alan Hind Receb Vakfının merkezi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor.

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