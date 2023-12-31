Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,285.30
BTC/USDT
42,566.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri yeni yıla giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yeni yıl kutlamaları kapsamında su ve dron gösterisi yapılıyor.
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

Saldırıya uğrayan Filistinli Ahmed Ebu Arkub, "İki dakika içinde yaşananlar, bana, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları düşündürdü." dedi.

Awad Rjoob, Halime Afra Aksoy  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

Ramallah

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir benzin istasyonunda çalışan 26 yaşındaki Ahmed Ebu Arkub'a saldırdı.

Güvenlik kameralarına göre, 3 İsrail askeri, istasyon çalışanlarının üniformasını giyen Filistinli bir gencin etrafını sararak yüz üstü yatmaya zorladı.

Genç, direnç göstermeden yüz üstü yere yatarken askerlerden biri yan tarafına ve kollarına birkaç kez tekme attı, diğeri sırtının üstüne basarak geçti, üçüncü asker ise silahını doğrultarak bekledi.

Görüntülerden anlaşıldığına göre, tekme atan asker, güvenlik kamerası olduğu uyarısını alınca darbetmeyi bıraktı ve kameraya müstehcen bir el hakareti yaparak diğerleriyle birlikte oradan ayrıldı.

İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Filistinli Ahmed Ebu Arkub, AA'ya yaptığı açıklamada, olayın cumartesi günü akşam saatlerinde El Halil'in güneyindeki El-Favvar Mülteci Kampı yakınlarında yer alan istasyonda yaşandığını söyledi.

Ebu Arkub, "İki dakika içinde yaşananlar, bana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları düşündürdü." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

"Dünya, gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek"

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü

İsrailli tarihçi Segal: İsrail, (Gazze'de) soykırım söylemine derin bir şekilde gömülmüş durumda

İsrailli tarihçi Segal: İsrail, (Gazze'de) soykırım söylemine derin bir şekilde gömülmüş durumda
Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

AA ekibi Gazze Şeridi'ndeki yıkımı ve yükselen dumanları görüntüledi

AA ekibi Gazze Şeridi'ndeki yıkımı ve yükselen dumanları görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet