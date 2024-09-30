İsrail askeri araçları Lübnan sınırına hareket ederken, Lübnan ordusu da güney sınırından geriye çekildi
İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi. Lübnan ordusunun da İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği belirtildi.
Kudüs
CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının seyrine ilişkin değerlendirme yaptı.
ABD'li yetkili, hafta sonu İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara operasyonu düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söyledi.
Aynı yetkili, İsrail'in bu bölgede Hizbullah'a ait bazı altyapı tesislerini hedef alacağını belirttiğini ve son birkaç gündür zaten "küçük baskınlar" yaptığını dile getirdi.
İsrail'in 2006 yılındaki gibi kapsamlı bir işgale hazırlandığına inanmadıklarını vurgulayan ABD'li yetkili, İsrail'in daha önce planladığından daha sınırlı bir saldırı düzenleyeceğine inandıklarını kaydetti.
Söz konusu yetkili ayrıca, ABD'nin, bölgede sınırlı olarak başlayan bir saldırının daha büyük bir çatışmaya dönüşme potansiyeli olduğu konusundaki endişelerini İsrailli yetkililere aktardığını belirtti.
İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hamam bölgesine saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2024
Bölgede Lübnan ordusuna ait askeri araç ve BM'ye ait araçların hareketliliği kaydedildi pic.twitter.com/uWRqUgUkUx
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan "İran halkını yönetime karşı kışkırtma" ve tehdit
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak, “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor” iddiasında bulundu ve “Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur.” tehdidinde bulundu.
Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, “Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor.” ifadelerini kullandı.
İsrail’in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu ileri süren Netanyahu, şöyle devam etti:
“İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak.”
Netanyahu, “Orta Doğu’da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur.” tehdidinde de bulundu.
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir.
CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.
İsrail basınına göre, sabahtan beri Lübnan'dan İsrail'e 100'den fazla füze atıldı
İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'e gün içinde 100'den fazla füzenin fırlatıldığını ve bazılarının Batı Celile'de yangınlara sebep olduğunu bildirdi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Orta Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 10 füzenin atıldığının gözlemlendiği ve bazılarına müdahale edildiği belirtildi.
Kanal 12'nin haberinde de Batı Celile'deki Afik yerleşimi yakınındaki bir açık alana düşen füzenin yangına sebep olduğu aktarıldı.
Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine "Fadi 1" füzeleriyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "Fadi 1" füzesinin 220 milimetre çapında ve 80 kilometre menzile sahip olduğunu söylemişti.
İsrail askeri araçları, Lübnan sınırına hareket ediyor
İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.
Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.
Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi
Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.
Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.
Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA da Nebatiye'nin Mercayun ilçesine bağlı İbil es-Saki'de bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişi ve Abba beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi olmak üzere aynı kentte toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinin Raşiya ilçesine bağlı Rafid beldesine yönelik İsrail saldırısında da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Nebatiye'nini Eski Saray bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında iki binanın tamamen tahrip olduğu bir başka bina da ise kısmi zarar oluştuğu aktarıldı.
AB, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatmasına karşı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hizbullah arasında "derhal ateşkes sağlanması" çağrısını yineleyerek, "Daha fazla askeri müdahale durumu dramatik şekilde kötüleştirecektir ve bundan kaçınılmalıdır" dedi.
Borrell, AB dışişleri bakanlarıyla Lübnan gündemiyle yaptığı olağanüstü çevrim içi toplantının ardından basına açıklama yaptı.
Lübnan'daki son gelişmeler nedeniyle dışişleri bakanlarını toplantıya çağırdığını söyleyen Borrell, "Bu bir hakikat anıdır. Savaşın ortasında olan bu ülke için bir hakikat anıdır ve AB, çökme riskiyle karşı karşıya olan devlet kurumlarını korumak için kolektif bir taahhütte bulunmalıdır." dedi.
Josep Borrell, AB'nin "Hizbullah ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararına tam uyulması" çağrısını yinelediğini aktararak, "Bir kez daha, her koşulda uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Saldırılar nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğine dikkati çeken Borrell, "Artık silahlar susmalı, diplomasinin sesi konuşmalı ve herkes tarafından duyulmalıdır. Daha fazla askeri müdahale durumu dramatik şekilde kötüleştirecektir ve bundan kaçınılmalıdır." diye konuştu.
Borrell, üye ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktararak, AB olarak "tüm diplomatik çabaları sarf edeceklerini" ifade etti.
Beyrut’taki reklam panolarına, “Lübnan için dua et” afişleri yansıtıldı
İsrail saldırısı altında olan Lübnan’da başkent Beyrut’taki reklam panolarında “Pray for Lebanon (Lübnan için dua et)” afişleri görüntülendi.
Beyrut merkezli bir reklam firması tarafından, İsrail bombardımanına maruz kalan Beyrut’taki reklam panolarının ekranlarına yanan bir mum görseli eşliğinde “Lübnan için dua et” yazılı afiş yansıtıldı.
Hristiyanlara ait mumla dua etme geleneğini gösteren afişin şehrin hem Müslüman hem Hristiyan bölgelerindeki panolara yansıması dikkati çekti.
Firma sosyal medya hesaplarından da söz konusu görselle birlikte, “Bu zor zamanlarda, birlikte Lübnan'la dayanışma içindeyiz.” mesajını paylaştı.
İsrail ordusundan, Beyrut'un Dahiye bölgesinde bazı mahallelerin boşaltılması çağrısı
İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi.
İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti.
Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların bulundukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, "ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.