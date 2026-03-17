Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD-İsrail'in saldırılarında Tahran eyaletinde 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü

Ahmet Dursun  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
ABD-İsrail'in saldırılarında Tahran eyaletinde 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki hasara ilişkin bilgi verdi.

Vali Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti.

JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor
Özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun annesi köy köy gezerek oğlunu aramış
Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı
Kars ile Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren şüpheliye müebbet hapis istendi

İsrail basını: İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Laricani'yi hedef aldı

Çin'in önemli iktisatçılarından Yao'a göre Orta Doğu'daki gerilim Çin'in enerji güvenliğini tehdit etmiyor

Washington Post: ABD istihbaratına göre İran yönetimi saldırılara rağmen kontrolünü sağlamlaştırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun diplomatlara "İran'a karşı acil önlem" çağrısı yaptığı iddiası

İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı dalgası düzenledi

