İranlı yetkiliden, 'gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı' açıklaması
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, geçen haftaki benzin zammı protestolarında 7 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Tahran
"Entekhab" sitesindeki habere göre, Hüseyin Nakavi Hüseyni benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle geçen hafta yapılan gösterilerin ardından 7 bin kişinin gözaltına alındığını ancak konuyla ilgili kesin bilgilerin resmi makamlar tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.