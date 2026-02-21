Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,971.30
BTC/USDT
68,092.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, hava savunma füzesi "Seyyad 3-G" yi Hürmüz Boğazı'nda test etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, geçen günlerde düzenlenen “Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol” tatbikatında gemi konuşlu hava savunma füzesi Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İran, hava savunma füzesi "Seyyad 3-G" yi Hürmüz Boğazı'nda test etti

İstanbul

Devrim Muhafızları Ordusu, karadan ateşlenen hava savunma sistemi Seyyad 3'ün gemi konuşlu versiyonu Seyyad 3-G'nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dikey atım özelliğine sahip 150 kilometre menzilli Seyyad 3-G'nin, "Şehid Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma imkanı sağladığı belirtiliyor.

Bağımsız tespit ve angajman kabiliyetine sahip olduğu aktarılan bu sistemin, entegre komuta ve kontrol ağına bağlanabildiği ve gemilerin hava tehditlerine karşı kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

İran yapımı "Seyyad 3" adlı uzun menzilli hava savunma füzelerinin (karadan) ilki 28 Aralık 2016'da test edilmişti. 120 kilometre menzile sahip "Seyyad 3", 6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip.

"Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatı 16 Şubat'ta başlamış ve 3 gün sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran, hava savunma füzesi "Seyyad 3-G" yi Hürmüz Boğazı'nda test etti

İran, hava savunma füzesi "Seyyad 3-G" yi Hürmüz Boğazı'nda test etti

İran, Trump’ın "Gösterilerde 32 bin kişi öldü" açıklamasına tepki göstererek belge ortaya koymasını istedi

Axios, ABD'nin İran'ın "sembolik düzeyde" uranyum zenginleştirmesine izin verebileceğini iddia etti

İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü
İsrail ordusu, ABD’nin İran'a olası saldırısına ilişkin yüksek alarm durumunda olduğunu duyurdu

İsrail ordusu, ABD’nin İran'a olası saldırısına ilişkin yüksek alarm durumunda olduğunu duyurdu
NYT: ABD ordusu, Katar'daki El-Udeyd üssünden yüzlerce askeri tahliye etti

NYT: ABD ordusu, Katar'daki El-Udeyd üssünden yüzlerce askeri tahliye etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet