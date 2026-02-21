İran, Trump’ın "Gösterilerde 32 bin kişi öldü" açıklamasına tepki göstererek belge ortaya koymasını istedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki gösterilerde 32 bin kişinin öldüğüne" yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı Bakan, Tahran yönetiminin son gösterilerde hayatını kaybeden 200'ü emniyet görevlisi 3 bin 117 kişiye dair kapsamlı bir liste yayımladığını hatırlattı.
Erakçi, "Verilerimizin doğruluğu konusunda şüphesi olan varsa, lütfen belgeyle konuşsun." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından 1 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada gösteriler sırasında ölen 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimleri yayımlanmış, 131 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 16 Şubat'taki açıklamasında, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 214'ü emniyet görevlisi 7 bi 15 olduğunu duyurmuştu.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.
İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.
İran, hava savunma füzesi "Seyyad 3-G" yi Hürmüz Boğazı'nda test etti
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, geçen günlerde düzenlenen “Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol” tatbikatında gemi konuşlu hava savunma füzesi Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi.
Devrim Muhafızları Ordusu, karadan ateşlenen hava savunma sistemi Seyyad 3'ün gemi konuşlu versiyonu Seyyad 3-G'nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.
Dikey atım özelliğine sahip 150 kilometre menzilli Seyyad 3-G'nin, "Şehid Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma imkanı sağladığı belirtiliyor.
Bağımsız tespit ve angajman kabiliyetine sahip olduğu aktarılan bu sistemin, entegre komuta ve kontrol ağına bağlanabildiği ve gemilerin hava tehditlerine karşı kabiliyetini artırdığı kaydedildi.
İran yapımı "Seyyad 3" adlı uzun menzilli hava savunma füzelerinin (karadan) ilki 28 Aralık 2016'da test edilmişti. 120 kilometre menzile sahip "Seyyad 3", 6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip.
"Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatı 16 Şubat'ta başlamış ve 3 gün sürmüştü.