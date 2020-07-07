İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu
Batı Azerbaycan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Agazade, Urumiye kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen 2 hastanenin dolduğunu söyledi.
İstanbul
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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Agazade, "Urumiye'de Kovid-19 hastaları için ayrılan İmam Humeyni ve Ayetullah Talagani hastanelerindeki bölümler doldu." dedi.
Agazade, kentte salgının giderek yayılması nedeniyle üçüncü bir hastaneyi koronavirüs hastaları için açmayı planladıklarını kaydetti.
Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 931'e, vaka sayısı ise 245 bin 688'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.