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Dünya

İran'ın Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2. yılında hayatını kaybedenler anıldı

İran'ın Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2. yılında, olayda hayatını kaybedenler için başkent Kiev'de anma töreni düzenlendi.

Talha Yavuz   | 08.01.2022
İran'ın Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2. yılında hayatını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Talha Yavuz / AA

Kiev

Törene, Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende, hayatını kaybedenler için yapılan anıta çiçek ve mum bırakılırken bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca sembolik olarak dikilen 176 ağaca ölenlerin isimleri asıldı.

Törende konuşan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Maksim Yakubovskiy, "gerçek" ve "adalet" olmak üzere iki şey istediklerini aktardı.

Gerçekten o gün ne yaşandığının ortaya çıkarılmasını istediklerini vurgulayan Yakubovskiy, adalet olarak da suçluların cezalandırılması ve hayatını kaybedenler için tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

 Ukrayna uçağının düşürülmesi

"Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü ve uçaktaki İran, Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan vatandaşı 176 kişiden kurtulan olmadı.

İranlı yetkililer, önce uçağın "teknik arıza" nedeniyle düştüğünü belirterek vurulduğu iddialarını kabul etmemiş olsa da İran Genelkurmay Başkanlığı uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü itiraf etmişti.

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