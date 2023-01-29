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Dünya

İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 29.01.2023
İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi

Ankara

İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

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