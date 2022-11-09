Dolar
18.60
Euro
18.68
Altın
1,706.90
ETH/USDT
1,200.10
BTC/USDT
17,399.00
BIST 100
4,393.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da'Kanlı Cuma' hadisesinin 40'ıncı gününde esnaf kepenk kapattı

İran'ın bazı şehirlerinde esnaf, Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazı sırasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen olayların 40'ıncı günü dolayısıyla kepenk kapattı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.11.2022
İran'da'Kanlı Cuma' hadisesinin 40'ıncı gününde esnaf kepenk kapattı

İstanbul

İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan'da düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği "Kanlı Cuma" olayının 40'ıncı günü, ülkede çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Olayın yaşandığı Zahidan başta olmak üzere başkent Tahran ve Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız, Senendec ve Bane kentinde esnaf kepenk kapattı.

Eyaletteki "Kanlı Cuma" olayları

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri defnedildi
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Türkiye ile Japonya afetle mücadelede işbirliği yapacak
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tutuklandı

Benzer haberler

İran'da'Kanlı Cuma' hadisesinin 40'ıncı gününde esnaf kepenk kapattı

İran'da'Kanlı Cuma' hadisesinin 40'ıncı gününde esnaf kepenk kapattı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi

İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili tutuklu 1024 kişi için iddianame hazırlandı

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili tutuklu 1024 kişi için iddianame hazırlandı
İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı

İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı
Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor

Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet