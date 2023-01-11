Dolar
18.77
Euro
20.18
Altın
1,877.03
ETH/USDT
1,340.00
BTC/USDT
17,532.00
BIST 100
4,728.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idama mahkum edildi

İstihbarat Bakanlığı, kesinleşmiş idam cezasına mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin, ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'ne aktardığının tespit edildiğini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 11.01.2023
İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idama mahkum edildi

Ankara

İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, eski Savunma Bakanı Ekberi, bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Sanığın, karara itirazının ardından dosya Yargıtay'da yeniden incelendi ve Yargıtay, itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladı.

Öte yandan İstihbarat Bakanlığı, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'ne (SIS) aktardığının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisi'nin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirildi.

Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olduğu söylenen Ekberi'nin ne zaman tutuklandığına ilişkin bilgi verilmese de ülke medyasında 2019-2020 yılları arasında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasını içeren teklif, Komisyonda kabul edildi
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev AP heyetini kabul etti
İletişim Başkanı Altun'un avukatı Tunç, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Benzer haberler

İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idama mahkum edildi

İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idama mahkum edildi

İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi

BM'den "İran, ceza soruşturmaları ve idam cezasını silaha dönüştürüyor" açıklaması

ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik

ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik
İran'daki gösterilerle ilgili bir kişi daha idama mahkum edildi

İran'daki gösterilerle ilgili bir kişi daha idama mahkum edildi
İran: Azerbaycan ile yaşanan yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı

İran: Azerbaycan ile yaşanan yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet