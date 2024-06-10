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Dünya

İran'da eski Meclis Başkanı Laricani'den cumhurbaşkanı adaylığının veto edilmesine tepki

İran'da cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilen eski Meclis Başkanı Ali Laricani, adaylığının veto edilmesine tepki gösterdi.

Ahmet Dursun  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
İran'da eski Meclis Başkanı Laricani'den cumhurbaşkanı adaylığının veto edilmesine tepki

Tahran

Laricani, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adaylığının veto edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Halka hitaben, "Sizin yardımınızla engelleri kaldırabileceğimizi ve İran'ın ulusal kalkınmasına giden yolu açabileceğimizi umuyordum." diyen Laricani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlgili kurumların olumlu görüşlerine ve Konseyin geçmişteki bazı iddialarının yargı tarafından reddedilmesine rağmen, Anayasayı Koruyucular Konseyi şeffaf olmayan bir mekanizma ile buna engel oluşturdu."

Eski Meclis Başkanı Laricani'nin, adaylık onayı alması halinde 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü isimlerinden olabileceği yorumları yapılıyordu.

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