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Dünya

ABD Başkanı Trump, "İran'la 30 milyar dolarlık sivil nükleer anlaşma" iddialarına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri amaçlara hizmet etmeyecek şekilde nükleer tesisler geliştirmesi için 30 milyar dolar finansal destekte bulunmayı düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Zeynep Katre Oran  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
ABD Başkanı Trump, "İran'la 30 milyar dolarlık sivil nükleer anlaşma" iddialarına tepki gösterdi

Ankara

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, İran için 30 milyar dolarlık askeri amaçla kullanılmayan bir nükleer programı anlaşmasını değerlendiriyor" başlıklı haberi yapan basın kuruluşunu hedef aldı.

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Bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirten Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" ifadesini kullandı.

Amerikan medyasındaki iddia

NBC News'in konuya aşina 3 kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdiği yazılmıştı.

Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilen haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği ileri sürülmüştü.

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