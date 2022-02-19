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Dünya

İran: Nükleer görüşmelerden bağımsız olarak ABD ile tutuklu takasına hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerden bağımsız olarak ABD ile tutuklu takasına hazır olduklarını ancak ABD yönetiminin meseleyi nükleer görüşmelerle bağlantılı gördüğünü söyledi.

Ahmet Dursun   | 19.02.2022
İran: Nükleer görüşmelerden bağımsız olarak ABD ile tutuklu takasına hazırız

Ankara

Abdullahiyan, 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın "İran ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Geleceği" başlıklı oturumunda konuştu.

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde, karşı tarafların gerekli siyasi kararları alması şartıyla mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşma için hazır olduklarını belirten Abdullahiyan, "İran ile dünya güçleri arasında Viyana'daki nükleer görüşmeler başarısız olursa bu durumdan Batılı güçler sorumlu olacaktır çünkü biz iyi bir anlaşma istiyoruz." dedi.

ABD ile muhtemel tutuklu takasının sorulması üzerine Abdullahiyan, "Tutuklu takası konusu tamamen insani bir mesele ve biz bunun Viyana görüşmeleriyle bağlantılı olmasını istemiyoruz. Buna karşılık Amerikalılar bunun nükleer görüşmelerle bağlantılı olmasını istiyor. İran'a göre bu iki konu arasında bir bağlantı yok ve Viyana görüşmelerinden bağımsız hemen yapabiliriz." diye konuştu.

Abdullahiyan, ABD ile doğrudan görüşmelere hazır olup olmadıklarına dair soruya ise "Washington'un İran'ın yurt dışında bloke edilmiş varlıklarını serbest bırakmak gibi somut iyi niyet adımlarını görmemiz gerekiyor." karşılığını verdi.


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