Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,303.70
BTC/USDT
95,299.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

İran lideri Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinde can ve mal kaybına neden olan son sokak olaylarından ABD'yi sorumlu tuttu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
İran lideri Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, Tahran'da halka hitap etti.

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." dedi.

Washington yönetiminin politikasının her zaman "İran'ı kontrol altına almak" olduğunu dile getiren Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini vurgulayan Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 123 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti
Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İtalya, Grönland konusunun NATO içinde tartışılmasından yana

İtalya, Grönland konusunun NATO içinde tartışılmasından yana

İran lideri Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a suikastle suçlanan Routh için müebbet talep etti

ABD Havacılık İdaresinden Pasifik'in doğusu için NOTAM

ABD Havacılık İdaresinden Pasifik'in doğusu için NOTAM
ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı
ABD, küresel LNG arzında kapasiteyi ikiye katlamayı amaçlıyor

ABD, küresel LNG arzında kapasiteyi ikiye katlamayı amaçlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet