Dünya

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 90'a yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 90'a yükseldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 55 kişi yaralandı ve 22 bin 123 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurmuştu.

İran'da internet ve iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılacak

Yarı resmi Fars Haber Ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, son dönemde yaşanan "güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması ve terör örgütlerinin kilit isimlerinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının" ardından iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, "internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların iç bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını, bunun da olayların kontrol altına alınmasında ve terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını" ifade etti.

İlgili kurumların, iletişim hizmetlerinin güvenlik koşullarına bağlı olarak aşamalı şekilde yeniden devreye alınmasını öngören plan kapsamında, ilk aşama olarak kısa mesaj hizmetleri yeniden aktif edildi. İkinci aşamada ulusal internet ağına ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacağı, üçüncü aşamada ise uluslararası internet erişiminin yeniden aktif hale getirileceği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Eita" ve "Bale" gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına erişim günler sonra yeniden sağlandı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

