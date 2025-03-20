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Dünya

İran lideri Hamaney: İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırı başlatmasını "çok büyük ve korkunç bir suç" olarak niteleyerek, saldırıların durdurulması için İslam ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İran lideri Hamaney: İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç

Tahran

Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle görüntülü mesaj yayımlayan Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın sloganını "Üretim için yatırım" olarak belirlediğini anlatan Hamaney, geçen yılın, halkın ekonomik sıkıntılarla karşılaştığı, geçim zorluklarının yaşandığı bir sene olduğunu belirtti.

Hamaney, hükümetin üretim sektörüne yatırım yapması için gerekli zemini hazırlamakla sorumlu olduğunu belirterek, halkın da küçük ve büyük sermayelerini üretime yönlendirmeleri ve bu sayede sermayenin döviz ve altın gibi alanlara gitmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Geçen yılı, İran'ın Irak'la savaş halinde olduğu 1980'leri anımsatan çalkantılı bir sene olarak değerlendiren Hamaney, bölgedeki İranlı askeri danışmanların, önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ani ölümünü ve Tahran ile Lübnan'da yaşanan diğer olayları hatırlattı.

Konuşmasında, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırılar başlatmasını "çok büyük ve korkunç bir suç" olarak niteleyen Hamaney, "Bu mesele İslam ümmetinin meselesidir, dolayısıyla tüm ümmet, farklılıklarını bir kenara bırakarak bu suçlara karşı birlik olmalıdır." dedi.

Hamaney, bu saldırıların sorumlusunun ABD olduğunu ve ABD'nin saldırıları altındaki Yemen'de de durumun aynı olduğunu ifade etti.

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