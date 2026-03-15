Laricani: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla 11 Eylül olaylarına benzer "sahte bayrak" operasyonu planlandığına dair bilgi aldığını belirtti.
Ankara
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı