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Dünya

İran: İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için meşru savunma hakkını kullanacağız

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için İran'ın meşru savunma hakkını kullanacağını söyledi.

Ahmet Dursun  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İran: İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için meşru savunma hakkını kullanacağız

Tahran

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulmasına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Bakıri, İsrail'in nisan ayında İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması sonrasında ABD'nin BMGK'da Tel Aviv'in eyleminin kınanmasını dahil engelleyerek tüm diplomatik kanalları kapatması üzerine İran'ın meşru savunma hakkını kullandığını ifade etti.

Bakıri, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BMGK'nın görevini yerine getirmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir."

Bakıri, Heniyye suikastının ABD'nin İsrail'e onayı ve istihbarat desteğiyle mümkün olduğunu ve Washington'un bu suikasttaki sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, İİT üyesi ülkelerden İsrail'in bölge ülkelerinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarını kınamasını ve İran'ın meşru savunma hakkına kesin destek verdiğini beyan etmesini talep etti.

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