Dünya

Rapor: İran'ın füze programı, bölgesel dengeleri etkileyen, nitelik odaklı caydırıcılık kapasitesine dönüştü

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından yayımlanan raporda İran'ın füze programının stratejik dönüşüm süreci ele alındı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Rapor: İran'ın füze programı, bölgesel dengeleri etkileyen, nitelik odaklı caydırıcılık kapasitesine dönüştü

Istanbul

"İran'ın Balistik Füze Programı ve Kabiliyetleri" adlı raporu, Havacılık, Uzay ve Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu kaleme aldı.

Tahran'ın füze programının savunma amaçlı bir ihtiyaç durumundan çıkarak, bölgesel güç dengelerini etkileyen, nitelik odaklı bir caydırıcılık kapasitesine dönüştüğü tezini ele alan rapor, "İran'ın füze programının tarihçesi", "Kurumsal yapı, karar alma mekanizması ve sanayi", "İran'ın balistik gücü" ve "Kullanım ve harekat geçmişi" gibi konuların ele alındığı 6 bölümden oluşuyor.

İran'ın balistik füze programını 1980’lerden günümüze inceleyen raporda Mevlütoğlu, "Acil savaş koşullarında doğarak zamanla yüksek stratejik özkütleye sahip uzun vadeli bir askeri-endüstriyel projeye dönüşen İran'ın füze programı, ülkenin ulusal güvenlik mimarisinin ve bölgesel güç projeksiyonunun en dinamik unsurlarından biri konumundadır." ifadelerini kullanıyor.

Mevlütoğlu raporun özet bölümünde şu ifadeleri kullanıyor:

"Sonuç olarak İran’ın füze programı, teknolojik ilerleme, stratejik direnç ve jeopolitik risklerin kesiştiği bir olgudur. İran’ın güvenlik mimarisinde merkezi konumda bulunan bu program, bölgesel yansımaları itibarıyla da çok boyutlu bir meseleye dönüşmüştür."

