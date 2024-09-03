İran, İngiltere'nin son yaptırımlarına karşılık bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İran, İngiltere'nin İranlı 3 kişi ve 1 askeri birimi "Tahran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle yaptırım listesine eklemesinin ardından bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Tahran
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İngiliz Maslahatgüzar, İngiltere'nin 3 İranlı kişi ve bir kuruma yönelik yaptırımları nedeniyle bakanlığa çağrıldı.
İngiliz diplomata, söz konusu yaptırım kararının, yeni İngiliz hükümetinin İran ile işbirliği ve etkileşime girme niyetine aykırı olduğu iletildi.
Bölgedeki güvensizliğin kaynağının İsrail olduğu ve İngiltere dahil olmak üzere bazı ülkelerin Filistinlilere karşı işlenen soykırımda İsrail'e destek vermesinin bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizliğin temel nedeni olduğu ifade edildi.
İngiliz Maslahatgüzar ise Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini bildirdi.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı, dün İranlı 3 kişi ve Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne bağlı bir birim olan "700. Birim"i Tahran'ın İngiltere, İsrail, Irak, Yemen ve Lübnan'ı "istikrarsızlaştıran düşmanca" faaliyetlerde bulunduklarını öne sürerek yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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