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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türkçe dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dursun   | 30.07.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türkçe dayanışma mesajı

Ankara

Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

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