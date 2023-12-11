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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşı "Filistin’deki son gelişmeleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ikili ilişkiler ile Gazze ve Batı Şeria’daki son gelişmeleri ele aldı.

Haydar Şahin  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
İran Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşı "Filistin’deki son gelişmeleri" görüştü

Tahran

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Lavrov’un ikili ilişkiler ile Gazze ve Batı Şeria’daki son gelişmeler başta olmak üzere bazı bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde Moskova’da yaptıkları görüşmede ikili işbirliği gündemindeki konuların değerlendirildiğine işaret eden Abdullahiyan, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki istişare ve temasların önemini vurguladı.

Abdullahiyan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini, "Gazze halkına yönelik soykırımın devam edilmesine izin vermek" olarak değerlendirdi.

İranlı Bakan, savaş suçlarının derhal durdurulması ve Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardım gönderilmesi için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Reisi ile Putin görüşmesinin "son derece önemli" olduğunu ve Moskova'nın iki ülke arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lavrov, Gazze’de ateşkesin sağlanması, Gazze halkına insani yardım gönderiminin artırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için uluslararası çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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