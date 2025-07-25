Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın eylülde Filistin Devleti’ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eylül ayında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı.
İstanbul/Ankara
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin’i tanıma niyetini açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylül ayında ülkesinin Filistin devletini resmi olarak tanıyacağını açıkladı
- Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına İsrail'den tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi
Macron'un kararının "tarihi" bir adım olarak nitelendirildiği açıklamada, bu kararının Fransa’nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve iki devletli çözümün diplomatik yollarla hayata geçirilmesine bağlılığını yansıttığı vurgulandı.
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Ayrıca Bakanlık, bölgede ve dünyada barış ortamının sağlanabilmesi için diğer ülkelere de eylül ayında düzenlenecek BM toplantısında Filistin Devleti’ni tanıma çağrısı yaptı.
Bakanlık, Macron’un kararını, başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin ve Filistin diplomasisinin uluslararası alanda Filistin’e verilen desteği artırma çabalarının bir zaferi olarak değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 149'u Filistin Devleti'ni tanıyor. Norveç, İrlanda ve İspanya, 22 Mayıs 2024'te yaptıkları açıklamada, 28 Mayıs 2024'ten itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdular.
AB üyeleri Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç'ten oluşan 8 ülke de Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklamıştı.
Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.
Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.
Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.
Fransa'da solcular Macron'un Filistin Devletini tanıma kararını desteklerken sağcılar eleştiriyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından Fransız solcular, bu kararı “ahlaki zafer” olarak ilan ederken aşırı sağcılar ise “acele verilmiş” diye nitelendirerek eleştirdi.
Macron'un Filistin Devletini tanıyacağını açıklaması, Fransız basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinin manşetlerine taşıdığı karara siyasi sınıflardan da farkı tepkiler geldi.
Siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını değerlendirdi.
Aşırı sağcılar: "Aceleyle alınmış bu karar, siyasi ve ahlaki bir hata"
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella, bu kararın hükümet tarafından “aceleyle alınmış” olduğunu savunarak, bunun Hamas'a "umulmadık meşruiyet" kazandıracağını ileri sürdü.
Bardella, Macron'un bu kararı "içten adalet ve barış arayışından ziyade siyasi sebeplerle aldığını" iddia etti.
RN’nin cumhurbaşkanı seçimleri için aday gösterdiği Marine Le Pen de karara tepki göstererek, "Filistin Devletini tanımak, bir terör devleti olarak Hamas devletini tanımaktır." yorumunda bulundu.
Le Pen, kararın "siyasi ve ahlaki bir hata" olduğunu savundu.
Solcular: "Geç kalınmış bu karar, İsrail’e yaptırımlarla birlikte uygulanmalı"
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Macron'un Filistin Devletini tanıma kararını "gecikmeli" bulsa da bunun "ahlaki bir zafer" olduğunu belirtti.
Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda Macron’un bu kararı resmi şekilde eylülde duyuracak olmasını eleştirerek, "Neden şimdi değil de eylülde? Peki (İsrail’e) silah ambargosu? (İsrail ile) İşbirliği anlaşmasının feshedilmesi ne olacak?" diye sordu.
Gazze’deki soykırımın derhal sona erdirilmesi için çağrısı yapan Melenchon, (Binyamin) Netanyahu ve hükümetinin işlediği suçlara karşı açık ve acil şekilde kararlılık sergilenmesini istedi.
Çevrecilerin lideri Marine Tondelier de eylülde resmi olarak ilan edilecek kararın "sürmekte olan soykırımın kurbanı Gazzelilere yardımcı olmasını" umduğunu vurguladı.
Fransız Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel da "Filistin halkını korumak için harekete geçme vakti geldi! (Filistin Devletini tanımayı) Derhal yapsın! Barış beklemez." ifadeleri ile Macron'un kararını desteklediğini dile getirdi.
Solcu ittifakın en büyük partilerinden Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Oliver Faure da kararı memnuniyetle karşıladı ancak soykırım sürdüğü müddetçe İsrail’e karşı yaptırımlarla birlikte uygulanmasını istedi.
Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail’e yaptırımlar konusunda da icraate geçmesi gerektiğini vurgulayan Faure, İsrail hükümetine baskı uygulanmasını istedi.
Macron, eylülde Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını ilan edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün X hesabındaki paylaşımında Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını duyurmuştu.
Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı almasına ABD ve İsrail'den sert tepkiler gelirken Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda memnuniyetle karşılamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.