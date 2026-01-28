Dolar
43.40
Euro
51.79
Altın
5,307.82
ETH/USDT
3,006.00
BTC/USDT
89,317.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini de garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu yineledi.

Ahmet Dursun  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

Ankara

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi.

İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Erakçi, "Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalıdır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erakçi, İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydetti.

İranlı bakan, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya da anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

Belçika Başbakanı De Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi

ABD Başkanı Trump: Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük

İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti

İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti
AB ve Hindistan ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

AB ve Hindistan ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı
Hollywood'dan ICE'nin Minnesota'da 2 kişiyi öldürmesine karşı Trump yönetimine tepki

Hollywood'dan ICE'nin Minnesota'da 2 kişiyi öldürmesine karşı Trump yönetimine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet