Dünya

ABD Başkanı Trump: "Devasa bir armada İran'a ilerliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimini anlaşma yapmaları aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardı.

Aynur Şeyma Asan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
ABD Başkanı Trump: "Devasa bir armada İran'a ilerliyor"

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devasa bir armada İran'a ilerliyor." ifadesini kullandı.

Bunun, başında Abraham Lincoln büyük uçak gemisi olan ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret eden Trump, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunarak, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurguladı.

"Zaman daralıyor. Bu gerçekten önemli. İran'a daha önce dediğim gibi, anlaşma yapın." ifadesini kullanan Trump, İran'ın daha önce anlaşma yapmadığını, bu nedenle 22 Haziran 2025'teki "Gece Yarısı Çekici" adlı operasyonu yaptıklarını hatırlattı.

Trump, "Bir sonraki saldırı daha kötü olacak. Buna izin vermeyin." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD’nin elinde bulunan ve "sığınak delici" denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran’ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

