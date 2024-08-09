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Dünya

İran Devrim Muhafızları donanması "yüksek patlayıcı başlıklara sahip" yeni füzeleri teslim aldığını duyurdu

Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
İran Devrim Muhafızları donanması "yüksek patlayıcı başlıklara sahip" yeni füzeleri teslim aldığını duyurdu

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.

Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

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