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Dünya

İran’da Nevruz Bayramı öncesi meydana gelen kazalarda 132 kişi hayatını kaybetti

Nevruz Bayramı öncesi şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da son 5 günde 132 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği açıklandı.

Haydar Şahin  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İran’da Nevruz Bayramı öncesi meydana gelen kazalarda 132 kişi hayatını kaybetti

Ankara

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Trafik Polisi Müdürlüğünden Nevruz Bayramı öncesi yaşanan trafik olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Son beş günde meydana gelen trafik kazalarında 132 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 22 kişi de yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada sürücülerden kurallara uymaları istendi.

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul ediliyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanan ülkede halkın geneli yaklaşık 2 haftalık tatile çıkıyor. Aile ziyaretleri ve gezilerin gerçekleştiği bu günlerde, şehirler arası yollarda yoğunluğun artması nedeniyle trafik kazalarında artış gözleniyor.

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