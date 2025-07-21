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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakerelerini ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü.

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Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.

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