Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakerelerini ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü.
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Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.