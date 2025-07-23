İran, Rusya ve Çin Tahran'da nükleer müzakereleri görüştü
İran, Rusya ve Çin, Tahran'da nükleer müzakereleri ve İran'a yaptırımlar konusunu ele aldı.
Tahran
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, Rusya ve Çin'in üst düzey diplomatları, ABD ve Avrupa ile İran arasında yapılan nükleer müzakereleri ve İran'a yaptırımlar konusunu ele almak üzere Tahran'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürleri düzeyinde yapılan görüşmede, tarafların üç ülke arasında çeşitli düzeylerde yapılacak bu tür toplantıların gelecek haftalarda da devam etmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
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