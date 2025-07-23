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Dünya

Ukrayna'da, yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasa protesto edildi

Ukrayna Parlamentosunun, "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" ile "Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının" yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etmesi protesto edildi.

Davit Kachkachishvili  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Ukrayna'da, yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasa protesto edildi Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Kiev

Ukrayna Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının (SAP) imkanlarını kısıtlayan bir yasanın parlamentoda kabul edildiği bildirildi.

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Açıklamada, parlamentonun kabul ettiği yasanın Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk tarafından imzalandığı ifade edildi.

Parlamentonun söz konusu kararını eleştiren bazı Ukrayna vatandaşları başkent Kiev ve diğer şehirlerde sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Yerel basın ve farklı sosyal medya hesaplarına göre Kiev'deki protesto gösterisi devam ediyor.

Kiev'deki göstericiler, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye parlamentonun kabul ettiği yasaya yönelik veto yetkisini kullanma çağrısında bulundu.

Öte yandan, parlamentonun resmi internet sitesinden geç saatlerde yayımlanan açıklamaya göre, Zelenskiy de söz konusu yasayı imzaladı.

Bu arada Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nda görevli bazı kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Ukrayna'ya karşı Rusya için "casusluk" yaptığı gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.

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