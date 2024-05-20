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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin modeli gündem oldu

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşırken düşen helikopter Bell 212, İran İslam Devrimi'nden yani 1979 yılından önce İran'a ABD tarafından tedarik edilenler arasında yer alıyor.

Yavuz Aydın  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin modeli gündem oldu

Ankara

Bell 212'nin üretimine ilk olarak ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth'da başlandı. Üretime daha sonra 1988'de fabrikasının Quebec'e bağlı Mirabel kentine taşınmasıyla Kanada'da devam edildi.

Son, Bell 212 helikopteri 1998'de imal edildikten sonra üretimi durduruldu.

İlk uçuşunu 1968'de yapan helikopter, askeri maksatlarla üretilmiş olsa da sağlamlığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle sivil taşımacılıkta da hizmet veriyor.

Bell 212, 1 pilot ve 14 yolcu olmak üzere 15 koltuğa kadar yolcu taşıyabilme kapasitesine sahip.

Helikopter, yangın söndürme, kargo ve silahlı keşif gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Kazaya uğrayan helikopterin de modifiye edilerek 15 yolcu taşıyabilir hale getirildiği belirtiliyor.

Bell 212 Teknik özellikleri

1 veya aletli uçuşta 2 pilotla uçurulabilen helikopter, 17,41 metre uzunluğunda. Yerden yüksekliği de 3,83 metre.

Boş ağırlığı 2962 kilo olan Bell 212'nin maksimum 5080 kilo ağırlıkla kalkış yapabilen 1300 kilowatt gücünde bir motoru; 14,63 metre uzunluğunda iki rotoru bulunuyor.

Normalde saatte 190 kilometre hızda uçabilen helikopter, muharebe uçuşunda 220 kilometreye kadar çıkabiliyor.

439 kilometre menzilli helikopter, azami 5 bin 300 metre irtifada görev yapabiliyor.


İran ambargolar nedeniyle bakım ve yedek parça sıkıntısı yaşıyor

İran'ın ABD menşeli silah ve araçlarda, ambargolar nedeniyle bakım ve yedek parça sıkıntısı yaşadığı ifade ediliyor.

Düşen Bell 212 tipi helikopterin en az 30 senelik olduğu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bu tip helikopterden 10 adet bulunduğu tahmin ediliyor.

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