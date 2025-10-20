Dolar
41.95
Euro
49.01
Altın
4,260.02
ETH/USDT
4,064.60
BTC/USDT
110,620.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında kendisine yönelik "otoriter" bir lider tanımına karşı, "Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." dedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Trump, "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi

Ankara

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu ABD geneli düzenlenen "Krallara Hayır" protestolarına katılanlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditler olduğunu savundu.

Gösteri organizatörlerden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 50 eyalette düzenlenen 2 bin 500'den fazla "Krallara Hayır" mitingine 7 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında 246 subay istihdam edilecek
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
İnsan ve Medeniyet Hareketinin Esenyurt temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi

Benzer haberler

Trump, "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi

Trump, "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi

Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz

Hollanda hükümetinin el koyduğu çip üreticisi Nexperia, Çin birimi ile bağlantısını kesti

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarında bir araya geldi

ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarında bir araya geldi
ABD ve Çin, tarife müzakerelerinin yeni turunu gelecek hafta Malezya'da yapacak

ABD ve Çin, tarife müzakerelerinin yeni turunu gelecek hafta Malezya'da yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet