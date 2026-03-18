Dolar
44.22
Euro
51.22
Altın
4,938.48
ETH/USDT
2,270.00
BTC/USDT
73,135.00
BIST 100
13,195.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran basını: Güney Pars ve Aseluyeh'deki petrol tesisleri ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı

İran basını, Güney Pars ile Aseluyeh'deki petrol tesislerinin bir kısmının ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını bildirdi.

Ahmet Dursun  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, "Bir saat önce Güney Pars ve Aseluyeh petrol endüstrisi tesislerinin bir kısmı Siyonist-Amerikan düşmanlar tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Yetkililerden henüz açıklama gelmezken, haberde saldırıya ilişkin detay verilmedi. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran Kızılayı: ABD-İsrail, Fars eyaletinde yaralıları taşıyan bir ambulansı hedef aldı

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail rejimleri tarafından Fars eyaletinin Lar bölgesinde İran Kızılayı'na ait bir ambulansa hava saldırısı düzenlendi." denildi.

Ambulansın yaralıları taşıdığı sırada hedef alındığı belirtilirken, yayınlanan görüntülerde saldırı sonucunda ambulansın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, ambulansa yapılan saldırıdan duyduğu derin üzüntü ve endişeyi dile getirerek, bu eylemi insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktarmıştı. Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini de belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet