İran basını: Güney Pars ve Aseluyeh'deki petrol tesisleri ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı
İran basını, Güney Pars ile Aseluyeh'deki petrol tesislerinin bir kısmının ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını bildirdi.
Ankara
İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, "Bir saat önce Güney Pars ve Aseluyeh petrol endüstrisi tesislerinin bir kısmı Siyonist-Amerikan düşmanlar tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verildi.
Yetkililerden henüz açıklama gelmezken, haberde saldırıya ilişkin detay verilmedi.
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Fars eyaletinde yaralıları taşıyan bir ambulansı hedef aldı
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail rejimleri tarafından Fars eyaletinin Lar bölgesinde İran Kızılayı'na ait bir ambulansa hava saldırısı düzenlendi." denildi.
Ambulansın yaralıları taşıdığı sırada hedef alındığı belirtilirken, yayınlanan görüntülerde saldırı sonucunda ambulansın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, ambulansa yapılan saldırıdan duyduğu derin üzüntü ve endişeyi dile getirerek, bu eylemi insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktarmıştı. Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini de belirtmişti.