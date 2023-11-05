Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,894.00
BTC/USDT
35,138.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ’da AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya

İran: Afganistan sınırında İran'a saldırı hazırlığındaki 3 Mossad ajanını yakaladık

İran ile Afganistan'daki Taliban yönetimi istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla, iki ülke arasındaki dağlık bölgede, İran'a İHA saldırısı düzenleme hazırladığında ve Mossad ajanı olduğu öne sürülen 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İran: Afganistan sınırında İran'a saldırı hazırlığındaki 3 Mossad ajanını yakaladık

İstanbul

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi Mossad için çalışan 3 ajan yakalandı.

Kimliği açıklanmayan kişilerin, Afganistan topraklarından İran'daki bazı hedeflere İHA saldırısı düzenleme hazırlığında oldukları iddia edildi.

Mossad adına çalıştığı ileri sürülen kişilerin sorgulanmak üzere İran'a götürülecekleri aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de vurulan ambulansların "Hamas militanlarını taşıdığı" iddiasını yalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı: "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sessizliği, Batı'nın çifte standardının kanıtıdır"

İran Cumhurbaşkanı: "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sessizliği, Batı'nın çifte standardının kanıtıdır"

BM: Afganistan'da Taliban yönetiminin afyon yasağı, üretimi yüzde 95 düşürdü

İran: Afganistan sınırında İran'a saldırı hazırlığındaki 3 Mossad ajanını yakaladık

İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü

İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü
İdlib'de ekim ayında 66 sivil öldürüldü, 43 yaşam merkezi hedef alındı

İdlib'de ekim ayında 66 sivil öldürüldü, 43 yaşam merkezi hedef alındı
İDDEF, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami yaptırdı

İDDEF, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami yaptırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet