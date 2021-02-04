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Dünya

İran: ABD ve İsrail nüfuzlarını arttırmak için terörizmi araç olarak kullanıyor

İran Savunma Bakanı Hatemi, ABD ve İsrail'in nüfuzlarını arttırmak için terörizmi araç olarak kullandığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 04.02.2021
İran: ABD ve İsrail nüfuzlarını arttırmak için terörizmi araç olarak kullanıyor

Tahran

İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Hindistan'ın Bangalore kentindeki Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İran'ın Hint Okyanusu'nu denizden dünyaya açılan irtibat kapısı olarak gördüğünü belirten Hatemi, kıyı ülkelerinin okyanusun nimetlerinden adil bir şekilde yararlanması gerektiğini ifade etti.

İranlı komutan Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesine de değinen Hatemi, "ABD ve Siyonist rejim (İsrail) fırsat bulduklarında terörizmi nüfuzlarını arttırmak için araç olarak kullanıyor." dedi.

İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi ile uzun bir kıyısı olduğunu ve stratejik Hürmüz Boğazı'nı da kontrol ettiğini savunan Hatemi, ülkesinin Hint Okyanusu'nda deniz üzerinden Kafkasya, Avrupa ve Batı Asya'ya bağlandığını belirtti.

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