İran, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarını sürdürüyor
Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendi, kentte büyük patlamalar meydana geldi. Katar'da, Ras Laffan rafinerisinde çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği bildirildi. Kuveyt, 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
İstanbul
Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladıktan kısa süre sonra kentte patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.
Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
4 balistik füze imha edildi
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ı hedef alan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.
Füzelerin engellenme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine enkaz halinde düştüğü kaydedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, füzelerin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı.
Kuveyt 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz el-Atvan da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.
Açıklamada ayrıca, Kuveyt hava sahası içinde 23 düşman İHA’sının tespit edildiği, bunlardan 20’sinin düşürüldüğü, 3’ünün ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı, hasara yol açmadığı ifade edildi.
İran saldırısı Katar'daki Ras Laffan rafinerisinde yangına yol açtı
Katar İçişleri Bakanlığı, İran saldırısının ardından Ras Laffan’daki rafineri bölgesinde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sivil Savunma ekipleri, İran saldırısı sonucu Ras Laffan bölgesinde çıkan yangına müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yangının boyutu, can kaybı ya da hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.