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Dünya

Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketin yapacağı bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 10.08.2022
Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

Kerkük

Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip "TAV Havalimanları ve 77 İnşaat" ortaklığına verildiğini söyledi.

Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.

Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.

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