Kamikaze İHA saldırılarının ardından Erbil’deki petrol rafinerisinde yangın çıktı
Irak’ın Erbil kentindeki Lanaz Petrol Rafinerisi'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığı ve tesiste yangın çıktığı bildirildi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, kamikaze İHA ile Lanaz Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından patlama sesleri duyuldu ve tesiste yangın çıktı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, kamikaze İHA saldırısı sonrası tesiste büyük bir patlama olduğu ve dumanlar çıktığı görülüyor.
Resmi makamlardan saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Irak'ta Salahaddin kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi
AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, füze saldırısının Tuzhurmatu ilçesine bağlı Biravcılı köyü yakınındaki Haşdi Şabi 16. Tugay Komutanlığı'na yapıldığını belirtti.
Saldırının karargahtaki silah ve mühimmat deposunu hedef alması büyük patlamaya neden oldu.
Saldırıda karargahta büyük maddi hasar oluşurken bir Haşdi Şabi mensubu da ağır yaralandı.
ABD, vatandaşlarının Irak’ı terk etme çağrısını yineledi
ABD, İran’a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle Irak’taki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısını tekrarladı.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı milis grupların Irak genelinde Amerikalı vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedefleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.
Milis grupların Bağdat’ın merkezindeki Uluslararası Bölgeyi (Yeşil Bölge) defalarca hedef aldığı da aktarılarak, ayrıca Erbil Uluslararası Havalimanı çevresi ve ABD Başkonsolosluğu yakınlarında da tekrarlanan saldırıların meydana geldiği anımsatıldı.
ABD Büyükelçiliği, söz konusu saldırılardan dolayı Amerikan vatandaşlarının Irak’ı terk etmelerini bir kez daha istedi.
Açıklamada, Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulandı.
ABD Bağdat Büyükelçiliği sabah karşı saldırıya maruz kalmıştı. Irak hükümetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.