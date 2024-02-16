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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Iraklılar, Gazze'de işlenen suça ortak olmamak için İsrail ürünlerini boykot ediyor

Iraklılar, Gazze Şeridi'nde 29 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgede derin bir insani felaketin yaşanmasına neden olan İsrail'e tepkilerini bu ülkeye ait ürünleri boykot ederek gösteriyor.

Ali Makram Ghareeb  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Iraklılar, Gazze'de işlenen suça ortak olmamak için İsrail ürünlerini boykot ediyor

Kerkük

AA muhabirine konuşan Iraklılar, İsrail ürünlerini boykotun sadece belli coğrafyalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, Gazze'de işlenen soykırıma karşı tüm dünyanın aynı tepkiyi vermesi çağrısında bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Haşim Kasapoğlu, İsrail ürünlerini almadığını ve boykotu Gazze'ye saldırılar sona erene kadar sürdüreceğini söyledi.

İsrail ürünleri yerine Irak ve diğer Müslüman ülkelerin ürünlerini tercih ettiğini belirten Kasapoğlu, "Kısıtlı olmasına rağmen ülkemizdeki ürünleri tüketmek İsrail gibi zalim bir ülkenin ürünlerini tüketmekten daha iyi." dedi.

"İsrail ürünlerini tüketmediğimiz zaman ölmeyiz"

Turizm şirketi yetkilisi İbrahim Pasvan, Gazze'de yaşananların hak ile batıl arasındaki bir savaş olduğunu dile getirdi.

Bu olayda herkesin tarafını seçmesi gerektiğini vurgulayan Pasvan, bugün Müslümanlar arası dayanışma ve tarafını seçme günü olduğunu vurguladı.

"Boykotun alanını genişletmek gerekiyor. İsrail ürünlerini tüketmediğimiz zaman ölmeyiz. Ancak o ürünleri tükettiğimizde birinin ölümüne neden olacağız ya da bu suça ortak olacağız." diyen Pasvan, Gazze'ye yönelik dayanışma ve yardım kampanyalarının genişletilmesini istedi.

İsrail'in on yıllardır uyguladığı tüm haksızlık ve saldırılara rağmen Filistinlilerin topraklarını terk etmediğine dikkati çeken Pasvan, son 4 ayda verilen binlerce cana rağmen Filistinlilerin Gazze'yi boşaltmayacağını söyledi

"İsrail'e karşı ekonomi alanında bir savaş çok etkili olacaktır"

Döviz bürosu çalışanı Mustafa Sadun, Gazze'ye gidip Filistinlileri savunmak gibi bir olanağı olmadığını ancak İsrail'e tepkisini boykot ile gösterdiğini dile getirdi.

Boykotun çığ gibi büyüyeceğine inandıklarını vurgulayan Sadun, "İsrail'e karşı ekonomi alanında bir savaş başlatılmalı ve bu çok etkili olacaktır. Boykot fertlerden başlayarak tüm ülkelere yayılmalı." dedi.

İsrail ürünlerinin belirlenmesini isteyen Sadun, hükümetin hâlâ Irak'taki hangi ürünün İsrail'e ait olduğunu bildirmediğini ve ithalini durdurmadığını söyledi.

"İsrail ürünlerini boykot etmek hem Müslümanlık hem de milli bir görevdir'

Devlet memuru Ahmet Bayatlı, aylardır Gazze'de sivil halkın yaşadıkları karşısında dünyanın sessiz kalmasına hayret ettiğini vurguladı.

Bayatlı, "İsrail ürünlerini boykot etmek hem Müslümanlık hem de milli bir görevdir." dedi.

Gazze'yi yerle bir eden İsrail ordusuna desteğini açıklayan fast food zincirlerinin Kerkük'teki restoranlarının boykot edildiğine işaret eden Bayatlı, artık her Müslümanın evinde boykotun başlaması gerektiğinin altını çizdi.

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