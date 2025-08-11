Irak'ın orta ve güney kesimi tamamen elektriksiz kaldı
Irak'ın orta ve güney kesiminde elektrikler tamamen kesildi.
Baghdad
Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta kesimindeki kentler ile güneydeki şehirlerde aniden elektrik kesintisi yaşandı.
Elektrik kesintilerine ilişkin Elektrik Bakanlığından ya da diğer ilgili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.
Irak'ta ulusal elektrik hizmeti günlük ancak ortalama 5 ila 8 saat verilebiliyor.
Ülkede yıllardır çözüm bulunamayan elektrik kesintileri sorununa karşı çevre kirliliğine neden olan ücretli mahalle jeneratörleri devreye giriyor.