Dolar
40.71
Euro
47.44
Altın
3,355.74
ETH/USDT
4,290.10
BTC/USDT
120,150.00
BIST 100
11,038.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Çanakkale’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Dünya

Irak'ın orta ve güney kesimi tamamen elektriksiz kaldı

Irak'ın orta ve güney kesiminde elektrikler tamamen kesildi.

Haydar Karaalp  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Irak'ın orta ve güney kesimi tamamen elektriksiz kaldı

Baghdad

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta kesimindeki kentler ile güneydeki şehirlerde aniden elektrik kesintisi yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elektrik kesintilerine ilişkin Elektrik Bakanlığından ya da diğer ilgili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.

Irak'ta ulusal elektrik hizmeti günlük ancak ortalama 5 ila 8 saat verilebiliyor.

Ülkede yıllardır çözüm bulunamayan elektrik kesintileri sorununa karşı çevre kirliliğine neden olan ücretli mahalle jeneratörleri devreye giriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin görevlerini yerine getirebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek
İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi

Benzer haberler

Irak'ın orta ve güney kesimi tamamen elektriksiz kaldı

Irak'ın orta ve güney kesimi tamamen elektriksiz kaldı

Irak Petrol Bakanı: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün ya da yarın başlayacak

Bağdat'ta İngiliz yazar Agatha Christie'nin yıllarca yaşadığı tarihi ev yıkılmak üzere

Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerini de olumsuz etkiliyor

Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerini de olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet